Leyard Europe hat eine neue Indoor-LED-Serie „made in Europe“ eingeführt: die Directlight Pro Fine Pitch Serie. In zwei Panelgrößen verfügbar – 27 Zoll in 16:9 und 36 Zoll in 8:9 – ist sie für den modularen Aufbau in verschieden großen Räumen entwickelt. Die Serie gibt es aber auch in einer All-in-One-Lösung, in fixer Größe mit vorkonfigurierten Panels. Leyard stellt sie in seinem Werk in der Slowakei her.

Die Directlight-Panels kommen auf eine Helligkeit von 1.000 Nits und sind HDR-fähig. Es gibt sie in den Pixelpitch-Varianten 0,9, 1,2, 1,5 und 1,8 Millimeter. Sie sind kompatibel mit Videocontrollern von Planar, Brompton Technology und Colorlight.

Die All-in-One-Version Directlight Complete ist in den Größen 109, 137, 164, 198 und 219 Zoll erhältlich, in der Auflösung der Wahl. Sie kommt mit Prozessor, Verkabelung, Montagemechanik und Ersatzteilen. Leyard Europe bietet für seine neue Lösung eine lebenslange Garantie.