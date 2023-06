Ein von Blackstone verwalteter Fonds hat eine Mehrheitsbeteiligung am Out-of-Home Betreiber New Tradition Media erworben. New Tradition wurde 2010 gegründet und betreibt USA-weit einige der ikonischsten, großformatigen und spektakulären Out-of-Home-Screens, darunter One Times Square in New York City und The Reef in Los Angeles.

Die Partnerschaft mit Blackstone, dem weltweit größten Eigentümer von Gewerbeimmobilien, soll dazu beitragen, das durch Übernahmen geprägte Wachstum von New Tradition voranzutreiben und das Netzwerk von Immobilien- und Werbebeziehungen sinnvoll zu erweitern. Das Management-Team des Unternehmens, Evan Richheimer, Bret Richheimer, Vince Mastria und Lu Cerda, wird weiterhin das Tagesgeschäft leiten und auch nach dem Abschluss der Transaktion bedeutende Anteilseigner bleiben.