LG führt eine neue Smart Cam ein – eine Full-HD-Videokamera mit integriertem Doppelmikrofon und Multi-View-Funktion. Mit der VC23GA können User ihre WebOS-basierten LG-Smart-TVs für Apps nutzen, die auf Bewegungstracking mit KI basieren. Dazu gehört beispielsweise die Fitness-App Exercite, die Echtzeit-Feedback auf die Trainingstechnik der User gibt. Ebenso die Plattform Flexit, die kameragestützte Live-Sitzungen mit Fitness- und Wellness-Profis anbietet.

Neben personalisiertem Training bietet das Duo aus Smart Cam und TV auch Entertainment, wie die Selfie-App Fun Mirror und die Tanztutorial-App 1M Homedance. Die App wurde von LG gemeinsam mit dem südkoreanischen 1 Million Dance Studio entwickelt, ein Choreografie-Team des K-Pop. Mit angeschlossener Smart Cam können User neben dem Coach tanzen und erhalten direktes Feedback auf ihre Ausführungen.

Auf der LG-WebOS-Plattform sind auch eine Reihe von Smart-Cam-kompatiblen Anwendungen verfügbar, wie zum Beispiel Remote Meeting. Die App auf dem Smart TV ersetzt die Verbindung mit Laptop oder PC. Dank der integrierten Mikrofone der Smart Cam sind keine zusätzlichen Peripheriegeräte erforderlich.

Wenn sie nicht benutzt wird, blockiert eine integrierte Abdeckung die Linse. Das Design ist an die LG-Smart-TVs angelehnt, die seit 2022 auf dem Markt sind. Die Kamera wird mit magnetischen Anschlüssen befestigt, sodass sie optisch ein Teil des Fernsehers wird. Die Smart Cam ist derzeit in den LG-Online-Shops in Korea und den USA erhältlich und soll in weiteren wichtigen Märkten weltweit eingeführt werden.