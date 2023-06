Das spanische Coffeeshop-Startup Goodnews hat den POS in drei Filialen in Madrid, Barcelona und Paris digitalisiert. Displays in meist 50 Zoll ersetzten die hinterleuchteten Menüschilder. Jetzt erstellt das Goodnews-Designteam digitalen Content auf dem Digital Signage-CMS von Nsign.tv.

Goodnews startete ursprünglich mit Grab&Go-Coffeeshops, die sich in ehemaligen Zeitungskiosks befinden. Da die Zielgruppe von Goodnews sehr jung ist, war CEO Jan Barthe klar, dass er seine Läden digitalisieren musste. Außerdem wollte er die Marke und ihr Produktangebot effektiver vermitteln. Digital Signage war daher das Mittel der Wahl.

Auf die Nsign-Plattform fiel die Wahl aufgrund des intuitiven Handlings. Wichtig für Jan Barthe war außerdem die Preview-Funktion, mit der das Designteam die Inhalte vor dem Play-out checken kann. Neben dem Kaffee-Menü kann Goodnews mit den Digital Signage-Displays auch seine Kampagnen verbreiten. Disruptive Videos heben neue Produkteinführungen hervor oder überraschen die Kunden mit Blitzangeboten.

„Diese Digitalisierung verbessert das gesamte Einkaufserlebnis für unsere Kunden“, sagt Jan Barthe. Der Return on Investment habe sich bereits positiv entwickelt: Alle POS konnten nach Angaben des Unternehmens ihren Umsatz steigern. Derzeit eröffnet Goodnews weitere Filialen in Madrid, Barcelona, Paris and Amsterdam. Das Digital Signage-System soll mitkommen.