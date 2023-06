Durch die Kooperation mit Broadsign werden DooH-Käufe auf der Arago-Plattform möglich. Arago ist eine Omnichannel-DSP für Retail-Netzwerke, ehemals als Mediakeys Platform bekannt. Über die Schnittstelle zur Broadsign-SSP buchten bereits erste Werbekunden programmatische Kampagnen, die das neue DooH-Inventar inkludierten. Auch Mitsubishi Motors in Frankreich hat angekündigt, seinen lokalen Autohändlern das neue Inventar über Arago anbieten zu wollen.

Mit der Verbindung der beiden Plattformen ergibt sich eine „natürliche Synergie“, wie John Dolan, VP Global Head of Media Sales and Service bei Broadsign es ausdrückt. Arago helfe Marken dabei, mit ihrem Publikum auf lokaler Ebene in Kontakt zu treten. Das sei ein Bereich, in dem DooH seine Stärke zeigt. Zusammen mit DooH können Werbetreibende bessere Ergebnisse erzielen, als mit Online- und Mobile-Werbung allein“, sagt der Broadsign-VP.

„Die Broadsign-API machte die Integration einfach“, sagt Jerome Carriere, CTO von Arago. „Diese Integration bietet mehr Wert und neue Möglichkeiten und ermöglicht es unseren Kunden, lokale Omnichannel-Kampagnen durch einen optimierten globalen DooH-Inventareinkauf zu maximieren“, fügt Paul Cahierre, CEO von Arago, hinzu.