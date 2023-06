Microsoft öffnete in München ein Experience Center EMEA. Digital Signage-Anbieter Bütema ist eines der 40 Partnerunternehmen, die hier ihre Technologien vorstellen. Von Bütema sind Retail-Lösungen wie ein interaktiver Spiegel mit Sounddusche vor Ort. Auch das sogenannte interaktive Schaufenster steht im Experience Center. Es besteht aus einem 100-Zoll-Display von Sony. Ein Self-Checkout-Terminal mit 22-Zoll-Screen mit Hardware von Elo Touch kommt ebenfalls von Bütema.

Auf einem anderen Digital Signage-Display demonstriert Bütema, wie man Nachrichten von der Agentur Spot On News oder Instore Musik von Heardis einbindet. Am Beispiel eines Smartwatch-Beraters können Besucher des Centers testen, wie man Micro Apps ohne Programmierkenntnisse selbst gestaltet. Dieses Jahr erstmals vorgestellt, zeigt Bütema im Microsoft Center auch seinen Einkaufsassistenten Kira, den Endkunden per QR-Code-Scan an ihrem Smartphone starten können.

Das Center in München ist der erste europäische Standort eines Microsoft Experience Centers und weltweit der vierte nach dem Silicon Valley, Atlanta und Singapur. Kunden und Partner können dort moderne Technologie und futuristische Visionen erleben.