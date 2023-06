Neuer DSP-Partner Broadsign bindet Flow City an

Broadsign gibt eine neue Ad-Tech-Integration bekannt: Die programmatische SSP bindet jetzt Flow City an, eine auf DooH spezialisierte DSP. Dadurch erschließt sich für Media-Einkäufer, die Flow City nutzen, neues Inventar in Großbritannien, Frankreich und den USA zu planen. Über die Broadsign-SSP ist beispielsweise das programmatische Launchpad-Angebot von Clear Channel UK mit 4.000 Screens verfügbar.

Nach Angaben von Broadsign haben die ersten Flow-City-Kunden bereits auf die neu angebotenen DooH-Flächen zugegriffen, um unter anderem gewerbliche Büroräume, Konsumgüter und Luxusangebote zu bewerben. Laut Dagmara Lacka, CEO von Flow City, könne ihre DSP durch die Broadsign-Anbindung um fast 30 Prozent wachsen. Broadsign verstehe die Feinheiten, die mit der Austrahlung überzeugender programmatischer DooH-Kampagnen verbunden sind.

„Flow City ist für eine Reihe von OoH-Budgets geeignet. Die einzigartigen Algorithmen stellen sicher, dass die DooH-Kampagnen der Käufer nicht unbemerkt bleiben, was das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Integration mit unserer SSP macht“, sagt John Dolan, VP Global Head of Media Sales and Service bei Broadsign. Die Integration ist nach seinen Angaben nahtlos verlaufen.