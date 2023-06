OoH Personalsuche per Plakat

Fachkräfte- und Arbeitsmangel sind trotz düsterer wirtschaftlichen Aussichten spürbar. Daher ist fähiges Personal stark umworben. Immer mehr Unternehmen setzen nun auf Außenwerbung, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen – so zum Beispiel Leiner & Kika in Österreich. Das Möbelhandelsunternehmen setzt bei der Suche nach Küchenfachberatern und Nachwuchsführungskräften auf OoH und DooH. Die Kampagne lief auf digitalen Posterlights, Plakaten und Citylights im Netz von Epamedia in Salzburg.

„Für die Suche nach Fachberatern und Nachwuchsführungskräften haben wir neue Wege eingeschlagen und auf Außenwerbung gesetzt. Mit Epamedia haben wir einen guten Mix aus digitalen und analogen Werbeträgern gewählt, die uns bei der Personalsuche unterstützen“, kommentiert Jörg Bachl, Leitung Personal bei Leiner & Kika.