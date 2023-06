Peakmedia und Winwork New Work in Kitzbühel

New Work kommt nach Kitzbühel: Mit der 2023 eröffneten Winwork Business Co-Lounge erschließt sich das auf KI-Lösungen spezialisierte Unternehmen Win Rocks einen neuen Geschäftszweig. Das Konzept der Geschäftsführer Mark Winkler und Josef Nothegger: Unternehmern nicht nur einen externen Arbeitsbereich und damit zusätzliche Büro- und Meetingflächen zu bieten, sondern vielmehr die in Silicon Valley und am Google Campus längst alltägliche Wohlfühl-Arbeitskultur nach Kitzbühel zu bringen.

„Ein angenehmes Arbeitsumfeld wird zur Inspirationsquelle und zum Motivator. Wohlfühlen und positive Emotionen sind die Schlüssel dazu. So gegensätzlich es auf den ersten Blick klingt, gerade die mitunter als unpersönlich bezeichnete digitale Welt ist optimal, um Persönlichkeit und Atmosphäre ins Office zu bringen“, erklärt Josef Nothegger. Die Co-Lounge bietet zehn Coworking-Plätze, zwei Meeting-Räume und ein vollausgestattetes Broadcasting- und Video-Studio.

Bei der Verbindung von physischer und digitaler Arbeitswelt spielt auch Digital Signage eine wichtige Rolle: Zwei Doppelscreens – je zwei vertikale beziehungsweise zwei horizontale Displays untereinander – empfangen und informieren die Ankommenden. Die vom österreichischen Integrator Peakmedia installierten digitalen Flächen dienen zur persönlichen Begrüßung der Kunden genauso wie für Hinweise zum gebuchten Workplace. Zusätzlich werden Botschaften rund um Win Rocks beziehungsweise Winworks übermittelt, von aktuellen Angeboten bis zur Unternehmensphilosophie.

Ambiente-Wechsel auf Knopfdruck

Präsent ist die digitale Welt auch in den einzelnen Räumlichkeiten. Zwei große Screens mit 65 beziehungsweise 75 Zoll stehen in den beiden Meetingräumen für Präsentationen genauso wie für Videokonferenzen bereit. Das Broadcasting & Video Studio liefert mit seiner Ausstattung von Kamera über Micro bis hin zum Screen laut Peakmedia „den optimalen Konnex zur Social Media Welt“. Die Displays sind gleichzeitig Arbeitsgeräte und Designobjekte – und kreieren entsprechend genutzt auch die beabsichtigte Wohlfühlatmosphäre, wie Josef Nothegger erklärt: „Über den 55-Zoll Monitor in meinem Office erzeuge ich beispielsweise durch Clips mit knisterndem Kaminfeuer oder idyllischen Wandaufnahmen mein persönliches Wohnzimmerflair, ganz abgesehen von der stylischen Optik des Screens.“

Laut Peakmedia-Geschäftsführer Jonas Wilhelm ist diese Flexibilität Teil des Konzepts: „Innerhalb von Sekunden kann man in einem Raum, je nach abgespielten Inhalt, eine gänzlich andere Stimmung entstehen lassen. Vor allem in Verbindung mit dem passenden Sound. Vom entspannten Lounge-Ambiente zur inspirierenden Ideenwerkstatt auf Knopfdruck.“ Auch Stores würden die Möglichkeit immer mehr nutzen, ihre Geschäftsräume je nach Tageszeit den Kunden anzupassen.