Das Konzept ist bekannt und wurde von Amazon erstmals realisiert. Kleine Verkaufsfläche, eine Sensoreschlacht an der Decke und in den Regalen sowie eine App. Fertig ist der autonome Store in den Aldi, Amazon, Rewe und viele andere Retailer seit Jahren ihre Hoffnung setzen. Wenige Location sind besser geeignet als Bahnhöfe, wo Reisende fast 24/7 auf der Suche nach Getränken und Snacks sind.

Der neue 24/7 DB Service Store befindet sich in der Ladenpassage des Berliner Ostbahnhofs und hat eine Verkaufsfläche von ca. 45 Quadratmetern. Den Betrieb übernimmt der Franchisepartner SSP Deutschland. Das Sortiment umfasst rund 400 Artikel. Dazu gehören Kaffeespezialitäten und kalte Getränke, Backwaren, Salate, Sandwiches und Wraps sowie salzige Snacks, Süßwaren und Tabakwaren.

Am Bahnhof Ahrensburg hat die DB gemeinsam mit dem Franchise-Partner Valora Holding Germany GmbH ab Sommer 2021 für ein Jahr den ersten 24/7 Service Store erprobt. Die Erkenntnisse aus dem Teststandort sind in die Entwicklung der neuen Generation des 24/7 Service Stores eingeflossen. Gemeinsam mit einem Tech-Partner hat die Deutsche Bahn den 24/7 ServiceStore 2.0 entwickelt, den sie nun erstmalig im Ostbahnhof realisiert.

Mehr als 200 Standorte bundesweit

Das 1998 gegründete Franchisekonzept Service Store DB ist Teil der DB Station & Service AG und verfügt über rund 200 Standorte in ganz Deutschland, die von insgesamt 20 Franchisepartnern betrieben werden. Bei der konzeptionellen Weiterentwicklung liegt der Schwerpunkt vor allem auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung.