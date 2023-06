Die Gewinner des Popai DACH Awards stehen fest: Der Verband Shop DACH kürte die besten POS-Lösungen am 31. Mai auf einer Gala in Köln. Gold, Silber und Bronze wurden in 15 verschiedenen Kategorien verliehen. Während Digital Signage-Konzepte in den meisten Kategorien zu sehen waren, gab es auch Preise in den Bereichen „Retail Technologies“, „Visual Merchandising & Retail Design“ und „Data driven Retail“.

Unter den Retail-Technology-Gewinnern ist der Digital Signage-Integrator M-Cube, der die Auszeichnung für den Sportscheck in Stuttgart erhielt. Auch die Digital-Retail-Sparte von Umdasch erhielt mehrere Preise – darunter für den 02 Live Store Berlin.

Gewinner „Retail Technologies“

Gold : Cheil Germany für Samsung Reconnect Store, Umdasch Digital Retail für 02 Live Store Berlin, Chep Deutschland für Promotion World

: Cheil Germany für Samsung Reconnect Store, Umdasch Digital Retail für 02 Live Store Berlin, Chep Deutschland für Promotion World Silber: Umdasch Digital Retail für Dealer App von Total Energies,

Gewinner „Visual Merchandising, Retail Design, Ladenbau, Shop in Shop Systeme, Flagship Stores“

Gold : Cheil Germany für Samsung Reconnect Store, Preussisch Portugal für Shopkonzept Sportwette von Tipico

: Cheil Germany für Samsung Reconnect Store, Preussisch Portugal für Shopkonzept Sportwette von Tipico Silber : M-Cube für Sportscheck Stuttgart, Cheil Germany für Samsung Browser Boutique & Moris Design für Pilulka Pharmacy

: M-Cube für Sportscheck Stuttgart, Cheil Germany für Samsung Browser Boutique & Moris Design für Pilulka Pharmacy Bronze: Moris Design für Mototechna Drive Showroom, BG Reklam für Philips Domestic Appliances – Lighthouse Berlin, Wew Display Design für Multibrand Shop der De’Longhi Group

Gewinner „Data driven Retail“

Gold: POS Tuning für Energy Zone von Deutsche Tamoil und Red Bull

Eine Liste aller Gewinner führt der Verband Shop DACH auf seiner Homepage auf. Einen mitschnitt der Verleihungsgala sowie die Einreichungsvideos gibt es auf dem Youtube-Kanal des Verbands.