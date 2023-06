Wer zur Infocomm nach Orlando fährt und das Angenehme mit dem Geschäftlichen verbinden will, sollte dem Tipp von invidis-Content-Partner Sixteen-Nine folgen. In der Centric Sports Bar im Hilton Orlando, das sich in unmittelbarer Nähe des Orange County Convention Center befindet – dem Veranstaltungsort der Infocomm 2023 –, ist ein Paar großer LED-Wände mit 1,5-Millimetern Finepitch zu sehen.

Tagsüber wird auf den Screen digitale Kunst gezeigt, abends werden Sportveranstaltungen übertragen. Es gibt eine kleinere 32:9-Wand, die einen Meter breit und einen halben Meter hoch ist, und eine größere, die doppelt so breit ist.

Bei den Displays handelt es sich um All-in-One-Geräte des New Yorker Unternehmens Primeview Global, die von Brightsign-Mediaplayern gesteuert werden. Osborn Engineering hat das Design entworfen, The Integration Factory hat sie installiert, und Aurora Multimedia hat auch die Hardware geliefert. Bei der Software tippt Dave Haynes von Sixteen-Nine auf Brightsigns eigene Play-out-Engine.

Die Bar hat zusätzlich noch mehrere 55-Zoll-Displays.

Primeview hat ein Video der Installation auf Youtube gestellt: