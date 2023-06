Heute um 12 Uhr überreichte Rewe-Vorstand Peter Maly in Berlin das letzte Exemplar des Papierprospekts an NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Das Institute for Digital Out of Home Media (IDOOH) sah dies als Anlass für eine DooH-Kampagne. Auf Screens bundesweit gratulierte das IDOOH der Supermarktkette.

Aktuelle Angebote wird Rewe ab jetzt nur noch über digitale Medien kommunizieren. Durch den Verzicht auf die 1,3 Milliarden gedruckten Werbe-Prospekte, die das Unternehmen bislang jährlich verteilt hat, spart der Lebensmittelhändler nach eigenen Angaben jedes Jahr 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO2, 1,1 Millionen Tonnen Wasser und 380 Millionen Kilowattstunden Energie ein.

Aus Sicht der Digital-Out-of-Home-Branche ist das ein für die gesamte Marketing- und Werbewirtschaft wegweisender Schritt in Richtung Green Media. „Wir zollen dieser mutigen Entscheidung Respekt und beglückwünschen REWE zu seiner konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie“, sagt Nadia Abou-El-Ela, Geschäftsführerin beim IDOOH. „Denn Klima- und Umweltschutz betrifft auch und in ganz besonderem Maße die Kommunikation.“