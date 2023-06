In Berlin finden in wenigen Wochen die Special Olympics World Games statt. Obwohl es sich dabei um eine der größten inklusiven Sportveranstaltungen der Welt handelt, verfolgen nur wenige das Event. Der Außenwerber Ocean Outdoor will das ändern und bringt sechs sehr unterschiedliche Athleten auf die großen DooH-Flächen Großbritanniens. Die Kampagne „So sieht ein ausgeglichenes Spielfeld aus“ stellt die Olympioniken in einem zweiminütigen Bewegtbild-Spot vor.

Bei den teilnehmenden Sportlern handelt es sich um die britische Ruderin und Weltcup-Silbermedaillengewinnerin Kyra Edwards, die Silbermedaillengewinnerin von Tokio 2020 und Europameisterin im BMX-Sport Kye Whyte, die britische Alpinskifahrerin des Paralympics-GB-Teams Menna FitzPatrick MBE und ihre Betreuerin Katie Guest sowie die Special-Olympics-GB-Athleten Mitchell Camp und Lily Mills, die in der Leichtathletik beziehungsweise im Tennis antreten.

DooH als Vorbild für Mainstram-Medien

Den DooH-Spot entwickelte Ocean hausintern und verwendete dafür die Ergebnisse der Verbraucherstudie „TheLocal“, die Ocean in Auftrag gegeben hatte. Die Studie zeigte, dass Film und Fernsehen, Werbung und soziale Plattformen nicht alle Lebensformen gleichberechtigt repräsentieren. Der Spot lief am 5. Juni bereits auf den Piccadilly Lights in London und wird im Vorfeld der Special Olympics vom 17. bis 25. Juni auf weiteren großformatigen DooH-Screens in neun Städten zu sehen sein

„Als behinderter Mensch weiß ich, wie wichtig eine faire Darstellung sein kann, um Wahrnehmungen zu hinterfragen und die Barrieren abzubauen, denen wir in unserem täglichen Leben begegnen“, sagt Dave Clarke, CEO von Paralympics GB. „Diese aufregende neue Kampagne macht sich die einzigartige Kraft des Sports zunutze, um Diskriminierung zu bekämpfen, wo immer sie existiert, und zeigt das Potenzial, das in jedem von uns steckt.“

Ocean ist der Meinung, dass auch die Special Olympics von den Mainstream-Medien Großteils ignoriert werden. Um dem entgegenzuwirken, zeigt Ocean zum ersten Mal Filmmaterial des Events auf Outdoor-Screens in zehn Städten. Der Außenwerber wird außerdem eine Woche lang eine von Toyota gesponserte Fanzone in Westfield London einrichten.