Visual Art hat mit der Kicks Group in Skandinavien einen weiteren großen Retailer unter Vertrag: Der Beauty-Einzelhändler betreibt 230 Filialen in Schweden, Norwegen und Finnland. Visual Art installierte für diese Stores rund 1.300 Digital Signage-Displays. Auf allen Screens läuft das hauseigene cloudbasierte CMS Signage Player des Integrators.

Der Digital Signage-Rollouts steht im Einklang mit der Omnichannel-Strategie von Kicks. Die Displays in den Stores sollen eine Brücke zum Onlineshop schaffen. Jeweils sechs Screens befinden sich in jeder Filiale – strategisch platziert an den Eingängen, auf den Aktionstischen und in den Parfümabteilungen für Damen und Herren. „Die digitalen Displays geben uns ein leistungsstarkes Werkzeug an die Hand, um inspirierende Informationen zu vermitteln – von Produkteinführungen bis hin zu verlockenden Werbeangeboten. Sie tragen auch zu einem dynamischen Ladenerlebnis bei“, sagt Charlotta Tibbelin, Retail Communication & Concept Manager bei Kicks.

„Kicks steht wirklich an vorderster Front und stellt den Kunden und sein Erlebnis in den Mittelpunkt. Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie der Nutzen und die Wirksamkeit der Bildschirme im Laufe der Zeit optimiert werden können“, sagt Andreas Ström, Chief Revenue Officer bei Visual Art.

Das Projekt zur Installation der Displays begann Anfang des Jahres. Mittlerweile sind alle Displays in Betrieb. Die Partnerschaft zwischen Kicks und Visual Art wird sich voraussichtlich über fünf Jahre erstrecken. Der Deal hat einen Wert von rund 15 Millionen SEK.