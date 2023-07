St. Peter-Ording an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein, eines der beliebtesten Urlaubsorte in Deutschland, will seine touristische Infrastruktur digitalisieren – und beginnt mit der Installation von 55-Zoll-Outdoor-Systemen von Accenta.

Die ersten Stelen stehen vor einer der neuen Besucherattraktion, dem „Erlebnis-Hus“ – einem Pfahlbau mit Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. Im zweiten Schritt sollen weitere Informations-Stelen im Gemeindebereich folgen: „Wir verzeichnen jährlich über zwei Millionen Übernachtungen, bei denen unsere Besucher zeitnah über Geschehnisse in unseren vier Ortsteilen informiert werden müssen. Hier sind digitale Angebote einfach schneller und ressourcenschonender als die herkömmlichen Kommunikationsmittel“, erklärt Thies Jahn, Leitung Touristik und Dünen-Therme.

Die Geräte hängen zwar unter einem Dach, aber in einem offenen Bereich, direkt hinter einer Düne am Meer. Aufgrund der extremen Wetterbedingungen entschied man sich daher für ein Outdoor-System.

„Wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen und sehen einen verstärkten Bedarf im kommunalen Bereich für unsere Produkte“, kommentiert Jessica Kalla, Geschäftsführerin von Accenta, das Projekt. „Unsere Outdoor-Stelen bestechen durch ihre schlanke Optik, die gute Verarbeitung und unser intelligentes Monitoring-System Kiosk IQ, das dem Kunden Betriebssicherheit garantiert.“