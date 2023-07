Jetbuilt, eine Planungssoftware für AV-Projekte, bekommt eine neue Funktion: Mit Bid Processing können Integratoren sowie ihre Berater und Endkunden ihren Angebots- und Bewertungsprozess verwalten.

Das Jetbuilt-Team, das mittlerweile zum Integrator Solotech gehört, holte sich mithilfe der AV User Group einen Einblick in die Prozesse, die Enduser und Designer für die Auswertung von Angeboten verwenden. „Bid Processing entstand durch Forschung, Evaluierung und Tests mit über hundert branchenführenden Endbenutzerkunden“, sagt Paul Dexter, CEO von Jetbuilt. Einige schickten ihm ihre internen Tools, die zur Grundlage von Bid Processing wurden.

Vorlagen für die Angebotsanfrage

„Als Ergebnis haben wir eine Ressource für Integratoren entwickelt, die es ihnen ermöglicht, effizient auf jede Angebotsanfrage zu reagieren.“ Gleichzeitig soll sie den Endusern helfen, Angebote effizient zu bewerten. Mit Bid Processing können Berater und Enduser eine formelle Angebotsanfrage, kurz RFP, oder Ausschreibung an Integratoren in Jetbuilt senden. Integratoren erhalten die Anfrage mit allen Informationen direkt in der Plattform, ohne wie vorher die Anfragendetails manuell importieren zu müssen.

Die Plattform organisiert Standorte, geforderte Systeme und Umfang des Projekts. Die Integratoren reichen dann ihr Angebot über Jetbuilt ein; der Berater oder Enduser bewertet das Angebot auf der Grundlage von Wert, Systemleistung und Zertifizierungen.

Plattform-Initiative „Bridging the Silos“

„Jetbuilt versucht nicht, die Art und Weise zu ändern, wie Projekte entworfen, angeboten und vergeben werden“, sagt Paul Dexter. „Stattdessen rationalisieren wir den Arbeitsablauf für alle Beteiligten, um die gesamte Lebensdauer der Ausschreibung zu verwalten – vom anfänglichen Projektumfang bis zur Angebotsbewertung.“

Bid Processing ist das neueste Feature aus der Jetbuilt-Initiative „Bridging the Silos“. Mit ihr will der Plattform-Anbieter Arbeitsabläufe zu rationalisieren und eine bessere Kommunikation zwischen Integratoren, Beratern und Endanwendern ermöglichen.