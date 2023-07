ISE 2024 Premiere des Latin American AV Summit in Barcelona

Im Rahmen der nächsten ISE wird in Barcelona zum ersten Mal der Latin American Audiovisual Summit stattfinden. Das verkündete Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Europe, vergangenen Dienstag in Brüssel. Dort nahm er auf Einladung des Europäischen Rates am EU-Lateinamerika-Gipfel teil. Vom 30. Januar bis 1. Februar 2024 werden Branchenfachleute sowie Regierungsvertreter der lateinamerikanischen Länder für den Premiere-Summit nach Barcelona reisen.

ISE wird zur Heimat für ProAV aus Lateinamerika

Der Latin American AV Summit soll Barcelona während der Messetage zur audiovisuellen Hauptstadt der spanischsprachigen Welt machen. Für dieses Ziel erhielt die ISE laut Mike Blackman die volle Unterstützung der spanischen Regierung, der Stadtverwaltung von Barcelona sowie der EU. Lateinamerikanische ProAV-Anbieter spielen für die ISE generell eine immer wichtigere Rolle: 2023 kam bereits jeder zehnte Aussteller aus Lateinamerika. Der AV Summit soll die ISE noch mehr zum Raum für globale Geschäfte und Beziehungen machen.

Ein weiteres Ziel des AV Summits ist es, Barcelona wieder zu einer Brücke zwischen Europa und Lateinamerika zu machen, wie Mike Blackman in einer offiziellen Mitteilung erklärt. Zudem will die ISE mit der Organisation des Lateinamerika-Gipfels ein Zeichen für ihr Engagement zum Messestandort Barcelona geben.