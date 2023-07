Die Eröffnungsspiele der 1. und der 2. Fußball-Bundesliga tragen diesmal große Namen: Am 18. August spielt der FC Bayern München gegen Werder Bremen, am 28. Juli tritt im Unterhaus der Hamburger SV gegen Schalke 04 an. Sat 1 zeigt beide Spiele im Free-TV – und auch das Buchungsportal Gipedo, das sich unkomplizierte Buchung von Werbung auf LED-Banden zum Ziel gesetzt hat, ist dabei. Das Unternehmen gab bekannt, dass beide Spiele auf ihrem Online-Marktplatz zur Verfügung stehen.

Dabei rechnet Gipedo mit einer gesamten Einschaltquote von 8 Millionen Zuschauern für beide Spiele. Das Geschäftsmodell des Marktplatzbetreibers basiert darauf, dass die LED-Werbung nicht nur im Stadion, sondern auch in Übertragungen und Zusammenfassungen zu sehen ist.