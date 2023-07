Clevertouch erweitert die auf der ISE 2023 vorgestellte Display-Serie CM Pro. Die 4K-Displays, die für Digital Signage- und Collaboration-Anwendungen geeignet sind, gibt es jetzt zusätzlich im 98-Zoll-Format und demnächst auch in der kleinsten Variante in 32 Zoll. Damit sind die Screens jetzt in acht verschiedenen Größen erhältlich. Als weitere Neuerung bietet Clevertouch die Formate 32, 55 und 65 Zoll auch als Sonderedition CM Pro Extra an, die für den 24/7-Betrieb anstelle des 16/7 Betriebs ausgelegt sind.

Cleverlive-CMS an Board

Die Displays haben eine integrierte CMS-Plattform, die sich Cleverlive nennt. Mit der Plattform lassen sich mehrere Displays zentral bespielen, solange es Clevertouch-Modelle sind. Über eine neue Auslöser-Funktion können User die gewünschten Inhalte mit einem mobilen Gerät aktivieren. Die Displays haben eine integrierte Drehfunktion und lassen sich damit im Hoch- und Querformat verwenden.

Collaboration & Remote Management

Die Fernsteuerungsfunktion Mobile-Device-Management (MDM) erlaubt die zentrale Verwaltung aller CM-Pro-Displays. Über die Software lassen sich auch Updates per Wifi durchführen oder Apps hinzufügen oder löschen. Für Konferenzraum-Anwendungen hat die CM-Pro-Serie eine integrierte Screen-Sharing-Anwendung, die Airserver-Software. Über die Software können User auf ihre bevorzugte Plattform zugreifen, wie zum Beispiel Airplay, Google Cast und Miracast.