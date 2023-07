Der Kreativ-Wettbewerb von Crossvertise, mit dem der Media-Dienstleister die kreativste Werbung für den Mittelstand suchte, hat einen Gewinner: Der Olivenölhersteller Delivasilis setzte sich gegen 122 andere Beiträge durch und wurde für das kreativste Werbemotiv ausgezeichnet.

Den Sieg holte das Motiv mit dem Slogan „Alle reden übers Gas und Öl. Das mit dem Öl können wir verstehen“. Die acht Jurorinnen und Juroren überzeugte vor allem, wie das Unternehmen humorvoll die aktuelle Debatte um die Öl- und Gaslieferungen aufgreift und für sich nutzt. Die Anzeige wurde für Print gestaltet, doch als Gewinn winkt nun eine crossmediale Kampagne im Mediawert von 10.000 Euro.

Dasselbe gilt für den Sieger des Publikumspreises, über den Userinnen und User im Netz abstimmten: Das Rennen machte die Pur AG aus, die für ihr ganzheitliches Gesundheitsportal wirbt. Das Plakat, das eine typische Familie beim Workout zeigt, wirbt für das umfassende Beratungs- und Trainingsangebot des Unternehmens und überzeugte mit dieser Zusammenstellung – angelehnt an den gesellschaftlichen Trend „Mindfulness” – das Online-Publikum.

Außenwerbung stark vertreten

Crossvertise betont, dass OoH stark vertreten war: In der vom Publikum gewählten Shortlist setzen acht von elf Beiträge bei der Zielgruppenansprache auf Außenwerbung. „Der Wettbewerb hat uns einen umfassenden Überblick darüber verschafft, wie der Mittelstand wirbt. Viele der Einreichungen sind Plakatmotive, was zeigt, dass OOH-Werbung als reichweitenstarkes Werbe-Tool sowohl national, als auch bei regionalen Kunden einer äußerst starken Nachfrage gerecht wird“, erklärt Alexander Fürthner, Juror und CSO von Weischer JVB.

Die beiden Gewinner-Motive gehen im September 2023 an den Start. Das Budget und die Produktionskosten dafür übernimmt Crossvertise gemeinsam mit den fünf Sponsoren des Wettbewerbs: Factor Eleven, Pro FM Media, Raketenwerk, Staudigl-Druck und Weischer JVB. Außerdem wird die gesamte Mediaplanung sowie -buchung von Crossvertise übernommen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Wettbewerb auf so viel Anklang gestoßen sind, uns so viele Werbungen mit außergewöhnlichen und verrückten Ansätzen erreicht haben und wir mit dem Wettbewerb neue Impulse für den Mittelstand schaffen und kleineren Unternehmen zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen können. Ein großes Dankeschön geht an alle Bewerberinnen und Bewerber für ihre Einsendungen, der Öffentlichkeit für ihre Stimme und natürlich unserer tollen Jury sowie unseren Sponsorinnen und Sponsoren. Wir sind jetzt schon gespannt, was wir bei einer Neuauflage von „Kreativ“ erwarten dürfen“, resümiert Thomas Masek, Gründer und Co-CEO von Crossvertise.