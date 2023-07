In den USA hat College-Sport eine Riesenbedeutung – das zeigt sich auch an den Investitionen, die in die Stadien der Universitäten fließen. Ein langjähriger Partner vom US-amerikanischen LED-Marktführer in der Sportbranche ist die Harvard University. Dieses Jahr beauftragte die Elite-Uni den Hersteller mit neuen LED-Displays im Harvard Stadium für Football-Matches und für den Gordon Indoor Track, in dem Leichtathletikveranstaltungen stattfinden.

Für das Harvard Stadium lieferte Daktronics eine Anzeigetafel und ein Ribbon-Display. Die Tafel in der Endzone misst 5 mal 14 Meter; das Banden-Display ist 27 Meter lang mit einer Höhe von einem Meter. Beide verfügen über 10-Millimeter-Pixelabstände. Das Hauptdisplay lässt sich in verschiedene Inhaltsbereiche aufteilen oder stellt ein einziges großes Bild dar. So kann die Universität zwischendurch Sponsoren hervorheben oder Informationen zum Spiel anzeigen. Im Gordon Indoor Track installierte man ein LED-Display in einer Größe von 3,5 mal 4,5 Metern.

Neben der Hardware stellt Daktronics auch das Steuerungssystem für die LED-Displays – inklusiver Player-Hardware – und ein digitales Content-Paket, produziert von Daktronics Creative Services. Der Vertrieb erfolgte über Scoreboard Enterprises, Partner von Daktronics in der Region Neuengland.