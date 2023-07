Auf der diesjährigen Dmexco in Köln bekommt die Modebranche ihr eigenes Event: „Digital Fashion – The Phygital Network“ thematisiert die Digitalisierung in der Modebranche. Dabei geht es nicht nur um digitale Mode in virtuellen Welten, sondern auch um digitale Lösungen für Modedesign- und Produktion. Das Business-Event wird gemeinsam mit dem Deutschen Mode-Institut (DMI) veranstaltet.

Auf der Dmexco, der Messe für digitales Marketing, wird es zum Thema Digital Fashion einen eigenen Ausstellungsbereich geben. Demo-Cases werden in einer Experience Area gezeigt. Für die Branche gibt es außerdem eine Networking-Lounge, ein Konferenzprogramm auf der Tech Stage und Masterclasses zum Thema Digital Fashion. Das Event richtet sich vor allem an Fachleute aus der Modebranche, die an der digitalen Wertschöpfungskette beteiligt sind.

Auch die Modebranche ist geprägt von Veränderungen in den Lieferketten und den neuen Vertriebskanälen – Stichwort D2C und Social Commerce. Die Verbraucher haben höhere Erwartungen an die Nachhaltigkeit der Produkte. Digitalisierung soll hier Teil der Lösung sein. Laut DMI-Geschäftsführer Carl Tillessen erfordern digitale Modedesignprozesse und auch rein digitale Mode einen Marktplatz zum Networking und zur Präsentation. Weder auf der B2B- noch auf B2C-Ebene gab es diesen bisher. Diese Plattform soll jetzt auf der Dmexco entstehen.

Die Dmexco, die von 20. bis 21. September in Köln stattfindet, zieht als Messe auch die DooH-Branche an. Letztes Jahr fand hier zum ersten Mal der DooH Summit statt.