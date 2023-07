Live-Aktivierungen von DooH-Flächen bieten sich besonders bei Sport-Events an – hier fiebert eine breite Zielgruppe einem bestimmten Ereignis entgegen. Mit HTML5-Werbemitteln lassen sich datengetriebene Elemente wie ein Live-Countdown in DooH-Kampagnen integrieren. Zum Champions-League-Finale konnte Turkish Airlines mittels Programmatic DooH eine solche Kampagne genau dort ausspielen, wo sich die Fans befinden: An den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten von Mailand und Manchester, den Heimatstädten der beiden Finalisten Inter Mailand und Manchester City.

10 Tage vor dem Finale, das am 10. Juni in Istanbul stattfand, lief der Countdown in den beiden Städten an. Die Kampagne wurde von Awarion aus Istanbul erstellt, einem auf programmatische DooH-Aktivierungen spezialisiertem Anbieter. Mit einer ähnlichen Kampagne hatte auch Neo Advertising die Geneva Open 2023 in der Schweiz begleitet.