Clear Channel Outdoor hat die Zusammenarbeit mit mehreren Data-Clean-Room (DCR)-Diensten und -Anwendungen begonnen. Die Partnerschaften mit Aqfer, Habu, Infosum und Liveramp ermöglichen eine sichere Datenintegration der eigenen Datenplattform CCO Radar mit Marken, die bereits aktive DCR-Nutzer sind. Diese können somit OoH-Werbekampagnen mit ihren eigenen First-Party-Daten planen und messen, ohne diese preiszugeben beziehungsweise ohne Datenschutzrichtlinien zu verletzen. Beispiele für die Nutzung sind Audience Targeting und Kampagnenverstärkung, um die Zielgruppe zu analysieren und die Ausspielung von DooH-Anzeigen zu optimieren.

Was sind Data Clean Rooms? Data Clean Room ist ein Begriff für Plattformen, auf denen First-Party-Daten miteinander verglichen werden und die Ergebnisse zur Optimierung von beispielsweise Werbekampagnen eingesetzt werden können. Das geschieht verschlüsselt, sodass die jeweiligen Unternehmen die Hoheit über ihren Datensatz behalten und sich die Informationen datenschutzkonform verarbeiten lassen. T3N hat eine Grafik erstellt, um das Data-Clean-Room-Prinzip zu veranschaulichen.

Laut eigenen Angaben ist Clear Channel Outdoor der erste OoH-Netzwerkbetreiber in den USA, der die Kooperation über Data Clean Rooms möglich macht. Dadurch könnten OoH und DooH noch mehr in Omnichannel- Targeting- und Messstrategien von Marken eingebunden werden – insbesondere in einer „Cookieless World“.

„Immer mehr digital orientierte Marken erkennen die Stärke von OoH, um ihre Botschaft mit messbarer Wirkung und in großem Umfang an die richtigen Zielgruppensegmente zu übermitteln“, sagt Jeremy Flynn, SVP, Data Products and Strategy bei Clear Channel Outdoor. „Diese DCR-Integrationen ermöglichen es, dass OoH als integrierter Teil des Medienmixes eines Performance-Vermarkters gesehen wird, und wir glauben, dass diese Innovation mehr Marken in den OoH-Bereich bringen wird, da unsere fortschrittlichen Fähigkeiten, die von ihnen gewählten Daten zu nutzen, um Ergebnisse zu planen, zu messen und zu optimieren.“

Potenzial sieht Clear Channel unter anderem für FMCG-Marken, die mithilfe eines Data Clean Rooms Transaktionsdaten von Retail-Partnern zur Optimierung ihrer DooH-Kampagnen verwenden könnten.