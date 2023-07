Nein, in München hat es keinen Sinneswandel gegenüber DooH gegeben. Denn die von der Ströer-Tochter Outsite Media geplante LED an der Fassade des ehemaligen Galeria Kaufhof am Stachus ist eine temporäre Installation im Rahmen der Zwischennutzung der seit einigen Monaten leerstehenden Immobilie.

Dabei handelt es sich um den sogenannten „Streamliner München“, der im September live gehen soll. Das LED-Band auf Höhe der ersten Etage bietet eine Gesamtfläche von 150 Quadratmetern. Die neue DooH-LED ist an einem der belebtesten sowie befahrensten Plätze Münchens errichtet und erreicht circa 220.000 Bruttokontakte täglich. Die DooH-Vermarktung ist auf 12 Stunden am Stand limitiert, die restlichen fünf stehen für kulturellen und künstlerischen Content zur Verfügung. Denn das ehemalige Warenhaus wird zur Zwischennutzung vom Kulturkollektiv Lovecraft bespielt. Das einstige Kaufhaus in bester Innenstadtlage ist zur Heimat von temporären Museen, Messen und Märkte geworden.

Zweiter Streamliner an der Kö

Einen weiteren Streamliner-Screen wird Outsite Media in Düsseldorf installieren. Er liegt im Herzen der Stadt am Kö-Bogen 2, einem Geschäfts- und Bürokomplex, der mit seiner begrünten Außenfassade Green-City-Feeling in die Rheinmetropole bringt.. Die Düsseldorfer digitale Fläche kommt auf 335 Quadratmeter, zusätzlich ist eine Solaranlage geplant, um mit ihr den Energieverbrauch der Wall abzudecken.

Der Düsseldorfer Streamliner wird von Outsite Media und Blowup gemeinsam vermarktet. Die Münchner Vermarktung liegt exklusiv bei Outsite Media. Das Unternehmen plant, in Zukunft das großformatige DooH-Portfolio weiter auszubauen.