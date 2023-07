Ende 2022 brachte Scala die Version 13 seiner Enterprise-Plattform heraus, von der weltweit mehr als eine Million aktive Lizenzen bestehen. Eines der wichtigsten Updates war die Unterstützung von Windows 64-bit Playern. Jetzt kündigt der Digital Signage-CMS-Anbieter, der Teil von Stratacache ist, ein weiteres Update an. In Scala Enterprise 13.10 finden Anwender zum einen die im Juni vorgestellten Scala Apps. Zum anderen erlaubt die neue Version die direkte Steuerung des Mediaplayers.

Die Scala Apps sind plattformeigene, fertig gestaltete Digital Signage-Inhalte wie Begrüßungsnachrichten, Wettervorhersagen oder digitale Menüs. Der Software-Anbieter hatte sie Ende Juni im Rahmen der Plattform-Initiative Scala Ascend vorgestellt. Im Rahmen von Ascend launchte Scala auch die Scala Knowledge Base, eine überabeitete Technik-Dokumentationsseite, und benutzerdefinierte Channel Layouts mit individuellem Branding gehören.

„Wir haben uns entschieden, Scala Apps nativ in die Plattform einzubinden, um sicherzustellen, dass jeder, der Scala Enterprise nutzt, so schnell und einfach wie möglich ein hochwertiges digitales Messaging einrichten und betreiben kann“, sagt Rob Aita, Scala Director of Product Management.

Neben der App-Einbindung ersetzte Scala das Backend-Scripting durch eine integrierte Player-Steuerungsfunktion. Damit sollen User den Betrieb von Mediaplayern und Screens einfacher steuern können. Durch die Bereitstellung der Betriebsstunden, die mit einem Player verbunden sind, können sie das Ein- und Ausschalten des angeschlossenen Displays verwalten. Mit dieser Funktion soll User befähigen, ihren Stromverbrauch zu senken.