Beim österreichischen Außenwerber Epamedia sind nun Buchungen der DooH-Medien auch programmatisch, zum Beispiel über die DSP Adform, möglich. Optionen wie Geo-, Cross-Plattform- oder Kontext-Targeting und die Berücksichtigung externer Faktoren wie beispielsweise Wetter oder Tageszeit ermöglichen dabei eine genauere Ansprache der Zielgruppe.

Nun hat als erster Kunde die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien eine Kampagne über Adform gebucht. Dabei kommen alle digitalen Posterlights von Epamedia in Niederösterreich zum Einsatz.

„Ganz im Sinne unserer Kampagne ʹWir lässt uns neue Wege gehenʹ konnten wir es uns nicht entgehen lassen, auch hier als First Mover gemeinsam mit Epamedia aktiv vorauszugehen und die ersten Digital-Out-Of Home-Flächen in Niederösterreich programmatisch zu buchen. In Zeiten von Cookie Consent und Adblockern muss sich die Online-Werbung zusätzliche neue Wege suchen. Großformatige Werbeflächen sind in die Lebenswelt der Menschen integriert, gehören zum Land- und Stadtbild und stören nicht. Ein weiterer Vorteil: Der Nutzer muss nicht mal online sein, um digitale Botschaften zu konsumieren“, resümiert Karin Sobotka, Leiterin Digital Marketing Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

„Wir sind hoch erfreut, ab sofort auch programmatische DooH-Kampagnen anbieten zu können. Unsere Überzeugung ist es, dass das immer engere Zusammenspiel aus digitalen und klassisch-analogen Außenwerbemedien bei unseren Kunden auch auf programmatischem Wege zu erfolgreichen und impactstarken Kampagnen führt“, ergänzt Claudia Mohr-Stradner, Director Sales Epamedia.