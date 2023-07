Eyescreens New Media ist seit 2009 im Bereich digitaler Medien tätig; unter anderem ist das Unternehmen Eigentümer von 8 DooH-Videoboards in Deutschland. Da Eyescreens sich in einer Umstrukturierung befindet, will der Media-Spezialist nun die DooH-Screens verkaufen oder die Sendezeiten langfristig vermieten.

Bei den acht Videoboards handelt es sich um Screens in unterschiedlichen Städten: Sie befinden sich in Duisburg, Bamberg, Leverkusen, Hanau, Solingen, Aschaffenburg, Hamm und Schweinfurt. Die Screens haben auch unterschiedliche Lagen: In Leverkusen befindet sich der Screen beispielsweise direkt an der Bay Arena von Fußball-Bundesligist Leverkusen, in Aschaffenburg am Bahnhofsausgang zur Altstadt. Die größten Screens hängen mit 58 und 39 Quadratmetern in Schweinfurt beziehungsweise Hanau. Laut dem Anbieter Eyescreens erreicht das gesamte Netz circa 10 Millionen Blickkontakte pro Monat.

Das Kauf- oder Vermietungsangebot zeigt, dass sich immer mehr Digital Signage-Unternehmen spezialisieren. Auf allen Digitale-Anzeigen-Hochzeiten wollen nur noch wenige tanzen, Spezialisierungen, Coopetion und Konsolidierungen sind die Folge.