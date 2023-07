Seit 260 Jahren ist die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) in Berlin Charlottenburg angesiedelt. Neben der Fertigung befindet sich in dem historischen Gebäude auch ein Flagshipstore. Seit 2019 ist M-Cube als Sound-Integrator für die KPM zuständig und stattete den Store jetzt mit einem neuen Audiosystem aus. Dazu gehören 16 Lautsprecher mit 140 Watt und vier 480 Watt-Verstärker. Die Speaker werden von einem 4-Zonen-Audiomatrix gesteuert. Ergänzt werden sie durch ein Shure Wifi Mikrofon-System.

Daneben ist das deutsche Team des ProAV-Integrators auch für das tägliche Musikambiente zuständig: M-Cube erstellt lädt neue Songs in das CMS hoch und plant die Playlists. Auch in allen anderen KPM-Filialen in Deutschland betreut der Integrator das Audioprogramm und die Soundanlage.