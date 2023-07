Der global tätige ProAV-Integrator Kramer mit Hauptsitz in Israel hilft beim großen Beutezug: Das Unternehmen statte das Fischerboot Carmona mit modernen AVoIP-Streaming- und Steuerungslösungen aus. Dadurch können Echtzeit-Daten- und 4K-Videonavigationssysteme einsatzkritische Unterstützung für das 50 mal 12 Meter große Fischereischiff liefern.

Das Boot, das von Schweden aus Einsatzfahrten durch die Nordsee, die Norwegische See, die Ostsee, das Kattegatt und die Skagerra unternimmt, wurde vom Schiffselektronik-Spezialisten Furuno mit Smart Bridge, dem unternehmenseigenen Brückensteuerungs- und Videopräsentationssystem, ausgestattet.

Die Smart Bridge wurde für die Fischerei entwickelt und bietet dem Kapitän und den Besatzungsmitgliedern die Möglichkeit, nahtlos auf relevante Daten und Videos aus einer Vielzahl von Quellen zuzugreifen und diese anzuzeigen – unter anderem Radargeräte, ECDIS, Kartenplotter, Echolote, Sonare, CCTV-Kamerasysteme sowie Alarm- und Kontrollsysteme.

Vom Konferenzraum auf die Brücke

Als Teil der Smart Bridge kommen dabei die „Kramer Control“- und „KDS AVoIP“-Streaming-Lösungen des ProAV-Spezialisten zum Einsatz. Das Team von Kramer Nordic arbeitete während des gesamten Entwicklungs- und Installationsprozesses der Carmona mit Furuno, um die richtigen Lösungen zu finden und eine Reihe von Anpassungen vorzunehmen. Kramer Control ist eigentlich für Konferenzräume konzipiert und wurde an manchen Stellen den hohen Anforderungen auf See angepasst. Zum Beispiel, um mehreren Nutzern zu ermöglichen, von verschiedenen Bildschirmen aus am selben System zu arbeiten. Somit können bis zu fünf Benutzer getrennt von verschiedenen Stationen aus mit demselben System arbeiten.

Mit Hilfe von Kramer KDS AVoIP-Encodern und -Decodern wird das Video in 4K-Qualität über das interne TV-Netzwerk an Bord verteilt, mit einer Latenzzeit von nahezu Null. So wird sichergestellt, dass die Besatzung relevante Daten von Monitoren auf dem ganzen Schiff verfolgen kann, wobei flexible vordefinierte Layouts auf der Videowand die Besatzung über bestimmte Aktivitäten wie Fischen, Navigation oder Anlegen informieren.

Schnelles Einarbeiten der Crew

Laut Kramer ist die Crew der Carmona, die mittlerweile täglich mit der Smart Bridge arbeitet, durchweg mit der Lösung zufrieden. „Am Anfang hatten meine Mannschaft und ich ein wenig Angst, dass die Einarbeitung lange dauern würde“, sagt Fredrik Gustafsson, Kapitän der Carmona. „Aber es ist ein gutes und einfaches System. Nach nur einer Ausfahrt konnte jeder damit umgehen und wir fühlten uns sicher im Umgang damit. Das Smart-Bridge-System macht es sehr schnell und einfach, die Screens des Schiffes von der Fischerei auf die Navigation umzuschalten, was für den Betrieb einen großen Unterschied macht und ein großer Vorteil ist.“

Durch das integrierte Fernüberwachungssystem kann sich zudem der Schiffseigner über die Satellitenkommunikation online in das System einklinken und alle Videos an Bord des Schiffes ansehen.