Eine Markenfassade soll Aufmerksamkeit erzielen, individuell sein, auf die Marke einzahlen und am besten ein großes Fotomotiv sein. Im neuen EE Studio in London – die bisherige Deutsche Telekom und Orange Mobilfunktochter ist nun Teil von BT – kommt alles zusammen. Die Retail Architekten von Dalziel & Pow und Digital Signage Integrator M-Cube haben die Fassade des Flagshipstores in einen kubistischen digitalen Spielplatz verwandelt.

Die kubistische Grundstruktur der Fassade in Kombination mit Spiegelelemente ermöglicht Digital Signage mit Tiefenwirkung. Einige der Kuben wurden zusätzlich zu LED mit Spiegelelementen versehen, so dass eine räumliche Illusion entsteht. Der Mobilfunkanbieter und die Architekten suchten nach einer digitalen Fassadengestaltung, die leicht anpassbar ist und trotzdem mehr als nur eine flache LED-Wand ist.

Man kann sich an der Fassade nicht satt sehen, abhängig vom Betrachtungswinkel entsteht eine unterschiedliche Raumwirkung und der wechselnde Cartoon-Content erzählt immer neue Geschichten.