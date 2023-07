Intel steckt in einer tiefen Krise, und alle Geschäftstätigkeiten stehen auf dem Prüfstand. Nun hat es das B2B-Produkt Next-Unit of Computing (NUC) getroffen. Obwohl die kleinen quadratischen Mediaplayer in Digital Signage und anderen kommerziellen Umgebungen sehr populär waren, fehlten Intel wohl die Stückzahlen und die langfristige Perspektiven. Intel bestätigte das NUC-Aus in einer kurzen Stellungnahme am Dienstag.

Was bleibt?

PC-Hersteller mit eigener Mainboard-Entwicklung können laut Intel die „NUC-Innovationen und das Wachstum fortsetzen“. Realistisch wird es schwer werden, eine standardisierte Plattform ohne Intel weiter am Leben zu halten.

Unterschiedliche Mini-PC-Formfaktoren und -Konzepte werden weiterhin von Herstellern in Asien entwickelt. Für die Digital Signage-Branche heißt es Ausschau nach Intel-basierten oder anderen externen Alternativen (Android, Chrome OS, Brightsign-Appliances) zu halten, wieder vermehrt auf Slot-In zu setzen (OPS, SDM) oder ganz auf externe Player zu verzichten (Stichwort SoC) .