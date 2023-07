Die programmatische DooH-Plattform Vistar Media führte ein neues Kreativ-Tool ein. Die Funktion „Nearest Location“ fügt automatisch den nächstgelegenen Standort der Marke in ihr DooH-Motiv ein. Die Footwear-Marke New Balance buchte beispielsweise eine solche Kampagne über Vistar Media: Auf dem DooH-Screen wurde dann der Store angezeigt, der in der Nähe ist.

Werbetreibende können ihre Motiven mit dieser Funktion automatisch um einen „Call to Action“ erweitern. Das dynamische Tool funktioniert auf ähnliche Weise wie ein Countdown zu einem Fußballspiel oder Wetteranzeige auf dem Screen. Die Programmatic-Plattform nutzt bestimmte Datentrigger – Zeit, Wetter oder Location – die in Echtzeit auf dem Screen erscheinen.

Vistar Media nennt die verschiedenen Arten der Datenintegration „Dynamic Creatives“. Neben „Nearest Location“ gibt es auf der Plattform Visuals für „Sports Score & Game Details“, „Countdowns“, „Weather“ und „Product Promotions“. Das neue Feature „Nearest Location“ nutzte neben New Balance unter anderem Jack in the Box und Exxon Mobil.