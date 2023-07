New York Times Square Post Malone auf und in LED

Der US-amerikanische Musik-Superstar Post Malone war vermutlich der erste Entertainer, der nicht auf, sondern in einer LED-Wall performte. Er gab ein Konzert am Times Square, auf einer Bühne, die mehrere Meter über dem geschäftigen Platz lag, und zwar mitten in der LED-Wall TSX Broadway.

Dabei öffneten sich mehr 40 Tonnen schwere Türen und offenbarten eine Bühne hinter der 1.600 Quadratmeter großen LED-Wand. Gleichzeitig wurde das Konzert auf dem restlichen Teil der Wall übertragen. Post Malone, der in New York sein neues Album Austin vorstellte, war somit gleichzeitig live auf dem Screen und auf der integrierten Bühne zu sehen.

Spezielle LED-Türen

Der Screen umschließt einen Wolkenkratzer an der südöstlichen Ecke der 7th Avenue und 47th Street, direkt gegenüber der berühmten Red Steps am Times Square. Das spektakuläre Setup ist ein Projekt der Immobilien-Investmentfirmen L&L Holding Company, Fortress Investment Group und Maefield Development. zudem war der ProAV-Berater Sensory Interactive beteiligt.

Als Screen-Lieferant fungierte SNA Displays. Die neun Stockwerke hohe Wall, die auf der Empire Exterior LED-Serie von SNA basiert, verwendet einen Pixelabstand von 8 Millimetern mit einer Auflösung von 3.480 mal 7.440 Pixeln. Mit rund 25 Millionen Pixeln ist der Hauptbildschirm laut SNA das höchstauflösende Display in der Geschichte des Times Square.

Die hängende Bühne ist freitragend und wird durch speziell entwickelte und hergestellte LED-Türen von Show Canada Industries ergänzt, die an hydraulischen Scharnieren nach innen schwingen. Diese Anordnung ermöglicht es den Künstlern, innerhalb der Videowand aufzutreten. Mit der 8K-Ultra-HD-Verarbeitung wurde das Video-Display-System für die nächste Generation von Video- und Broadcast-Medieninhalten konzipiert.