On Labs Tower Collaboration-Chateau in Zürich

Der Schweizer Laufschuhhersteller On renovierte 2022 seinen 17-stöckigen Office-Turm in Zürich, dem On Labs Tower. Als junge Sport-Brand bietet On den rund 1.000 Mitarbeitern ein New-Work-Paradies: Die Architekten von Spillmann Echsle teilten das Gebäude in kleinere „Viertel“ mit jeweils drei Stöcken: einen zum fokussierten Arbeiten, einen für Socializing und einen für Collaboration. Das gesamte Gebäude stattete der Integrator Kilchenmann, ebenfalls aus der Schweiz, mit Medientechnik aus. Seine Mitarbeiter unterstützt im Kundenservice-Bereich und in den Meetingräumen unterstützt On auch mit Digital Signage. Hier kommen Lösungen des österreichischen Software-Anbieters Easescreen zum Einsatz.

Collaboration mit Chromebox, Signage mit Easescreen

Im On Labs Tower gibt es mehr als 50 Meetingräume. Jeder der Räume ist ausgestattet mit Displays in 55 bis 75 Zoll, einer Logitech Rally Bar und einem Logitech Swytch. Außerdem gibt es an jedem Display einen Chromebox PC, mit dem sich direkt Meetings über Google Meet starten lassen. Die Mitarbeiter können die Räume mithilfe der Buchungslösung Esign von Easescreen blocken.

Einer der Meetingräume ist mit vier würfelförmig angeordneten Displays für 360-Grad-Meetings ausgerichtet. Diese Displays lassen sich mit der Easescreen-CMS-Plattform remote verwalten und mit Digital Signage-Inhalten bespielen, wie zum Beispiel Bedienanleitungen für den Meetingraum. In zwei weiteren Meetingräumen stehen größere Videowalls mit Touch-Overlay.

Geschäftskritisches Signage im Kundenservice

Digital Signage nutzt das Unternehmen auch für seine Mitarbeiter im Kundenservice. Eine doppelseitige Videowall bestehend aus jeweils fünf Displays ist so angeordnet, dass sie von jedem Schreibtisch aus zu sehen ist. Sie zeigt Statistiken, offene Tickets und Anrufe an. Corporate Signage findet man auch in der Lobby: Die Mitarbeiter werden hier von einer LED-Wand begrüßt, die dank einer Kettenaufhängung verschiebbar ist.

Der On Labs Tower bietet den Mitarbeitern außerdem Ausgleichsräume wie ein Fitnessstudio, eine Bar oder einen Rooftop Garden. Im Untergeschoss öffnete der Sportswear Brand außerdem seinen europaweit ersten Flagshipstore.