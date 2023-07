Rund 600.000 User hat der Neobroker Scalable Capital nach eigenen Angaben in Europa. Frauen machen inzwischen 25 Prozent davon aus – einiges mehr als die anfänglichen 7 Prozent Frauenanteil. Bei den Frauen liegt also das Wachstumspotenzial – und das will die Investmentplattform mithilfe einer Deutschland-weiten OoH-Kampagne ausschöpfen.

Motive wie „An die Frauen: Macht!” oder „She works smart for the money“ sollen Sparerinnen animieren, ihr Geld in ETFs oder Aktien anzulegen. Die Slogans sollen sich einprägen. Dafür buchte Scalable Capital in allen mittelgroßen und großen Städten Deutschlands. Seit dem 10. Juli belegt die Kampagne Flächen von Wall Decaux und Ströer.

„Für unsere Kampagnen bekommen wir sowohl Lob als auch Kritik. Vor allem sehen wir aber, dass man sich untereinander zu den Inhalten austauscht“, sagt Celina Reddig, Brand & Campaign Managerin bei Scalable Capital. Der Neobroker hat kein Problem damit, für seine Außenwerbekampagnen gerühmt zu werden. Der Spruch „Wohin mit der Asche von Opa?” wird einigen vielleicht noch in Erinnerung sein.