Große Events werfen ihre Schatten voraus – und die Sommerolympiade 2024 in Paris wird nicht nur aus Digital Signage-Sicht ein Rekordevent. Die Organisatoren von Paris 2024 haben sich zum Ziel gesetzt, die Spiele mehr mit der Ausrichterstadt zu verbinden. So soll die Eröffnungszeremonie auf der Seine stattfinden vor spektakulärer Kulisse wie dem Eifelturm.

Die Sportler und Künstler der Eröffnungszeremonie werden auf 160 Booten sechs Kilometer die Seine herunterfahren, gefeiert von 600.000 Zuschauern und einem großen Licht- und Showprogramm. Paris – die Stadt des Lichtes – will weltweit leuchten.

Jetzt schon Rekorde

Mit dabei ist laut invidis-Informationen das größte LED-Aufgebot, das es je für ein Event gab. Seit mehr als einem Jahr wird bereits geplant und europaweit werden alle verfügbaren LED-Wände nach Paris gebracht. Die großen Vermieter haben extra für Paris 2024 ihren LED-Mietpark aufgerüstet. Auch wenn die Olympia-Sponsorengruppe mit Panasonic und Samsung bereits zwei große Digital Signage-Anbieter umfasst, werden die LEDs von allen Anbietern kommen.

Die schiere Menge an LED-Flächen wird den Sommer 2024 prägen – andere Events wie Messen und Festivals müssen ihren LED-Bedarf um Olympia herumplanen. Einige an der Planung beteiligte Branchenspezialisten erwarten die größte jemals an einem Ort installierte Quadratmeteranzahl an LED. Es wird spannend und aufregend – der Countdown läuft. In genau einem Jahr, am 26.7.2024, ist es soweit.