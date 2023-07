Park Seo Bo Koreanische Kunst mit The Wall

Park Seo-Bo ist ein führender zeitgenössischer Künstler in Korea; nun hat sich ein anderes führendes Unternehmen, Samsung, mit ihm zusammengetan: Eines der Werke von Park Seo-Bo wird im New Yorker Rockefeller Center auf einem All-in-One-IAB-Modell von The Wall gezeigt.

Im Rahmen der Ausstellung „Origin, Emergence, Return“ kooperiert Samsung mit der Johyun Gallery: Besucher können die Kunst aus Parks ikonischer „Écriture“-Serie auf dem 146-Zoll-4K-Screen von The Wall bewundern. The Wall All-in-One gibt laut Samsung die intensiven Farben und komplizierten Texturen von Parks Gemälden getreu wieder und ermöglicht es dadurch, dass Besucher vollständig in das Kunstwerk eintauchen.

Diese Zusammenarbeit stellt auch die erste digitale Wiedergabe von Park Seo-Bo’s Kunstwerk dar. Mithilfe von Mikrofotografie wurde das ursprüngliche Kunstwerk in 56 Segmenten in ultrahoher Auflösung aufgenommen und wird durch langsames Herauszoomen aus einem vergrößerten münzgroßen Bereich des Kunstwerks gezeigt. Auf diese Weise kommt Bewegung in das Werk, und die komplexe Textur der mit Farbe und traditionellem handgeschöpftem koreanischem Papier (Hanji) geschaffenen Écriture wird zum Leben erweckt.

„Ich wollte das komplizierte Universum des Originalbildes hervorheben, indem ich in jede Ecke des Gemäldes eine dynamische Komponente einfügte“, erklärt Park Seo-Bo. „Das digitale Display von The Wall gibt die nuancierte Textur von Hanji und die schwankenden Rottöne im Sonnenlicht meisterhaft wieder und enthüllt Details, die mit bloßem Auge leicht zu übersehen gewesen wären.“

„Wir fühlen uns geehrt, Park Seo-Bo’s außergewöhnliches Werk mit The Wall All-in-One zu präsentieren, das die Meisterschaft des Künstlers in Bezug auf Farbe und Textur wunderbar zur Geltung bringt“, sagte Hoon Chung, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics.

Die Ausstellung umfasst auch einen Medienraum mit Samsungs 85-Zoll Neo QLED 8K Signage, das den künstlerischen Prozess von Park Seo-Bo durch eine Reihe von Videos und Dokumentationen präsentiert und den Betrachtern einen umfassenden Überblick über die einzigartige Vision und den kreativen Weg des Künstlers bietet. Die Ausstellung läuft bis zum 23- Juli im Rockefeller Center.