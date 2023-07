ProAV in der Kirche Größte DV-LED von PPDS in Nordamerika

LED im Gottesdienst – das klingt für europäische Ohren noch etwas befremdlich. In den USA jedoch gibt es eine Reihe von Kirchen, die schon seit einer ganzen Weile ihre „Houses of Worship“ zur „Houses of Experience“ machen. Dabei werden LED-Wände, Displays, Projektoren sowie Sound- und Lichttechnik um den Altar und im Kirchenraum verteilt installiert. Der kalifornische System-Integrator Techarts ist Spezialist auf dem Gebiet der Kirchen-ProAV und stattete die Desert Reign Church südlich von Los Angeles mit einer neun mal drei Meter großen PPDS-LED-Wand.

Das LED-Display der Philips L-Line 9000 hat einen Pixelpitch von 1,9 Millimetern. Die Desert Reign Church setzt sie in ihren täglichen Gottesdiensten und in Christian-Music-Events ein. Bereits vorher gab es hier eine LED-Wand, die aber schon in die Jahre gekommen war. Im Rahmen eines campusweiten Investitionsprogramms ging die Desert Reign Church eine Partnerschaft mit Techarts ein.

Techarts hatte die LED-Wand vor der Installation gemeinsam mit PPDS demonstriert. Laut CEO Chuck Mitchell begeisterte die Kirche vor allem die Auflösung. Laut PPDS ist es derzeit die größte DV-LED mit Philips-Branding in Nordamerika.