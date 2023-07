Je nach Wetter die richtige Haarpflege: Dove wirbt in Pakistan mit Wetter- und Tageszeit-Targeting. Die Kampagne ist auf einer großen Roadside-LED und zahlreichen kleineren DooH-Screens zu sehen. Sonnenschein triggert beispielsweise die Message „Übermäßige Sonneneinstrahlung verursacht Haarschäden?“. Am Abend erscheint dann „Der Tag endet. Geschädigtes Haar nicht.“ Die Kampagne wurde von Group-M’s DooH-Unit Kinetic erstellt. Kreative Unterstützung leistete die lokale Agentur Ishtehari.

DooH mit Wetter-Targeting ist nichts neues. Häufig sind vor allem programmatische Kampagnen, die nur bei bestimmtem Wetter ausgespielt werden. Wetter-bedingte Messages direkt in das Creative einzubauen, ist immer mehr im Kommen. Eine flächendeckende Umsetzung wie diese in Pakistan erzeugt wirklich Eindruck. In diesem Video sieht man, wie das Wetter-Targeting funktioniert.