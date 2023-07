Viewsonic hat im Q1/2023 die meisten Interactive Flat Panels (IFPs) weltweit verkauft. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Marktforscher von Futuresource hervor. Bereits die vergangenen beiden Quartale führte der Anbieter diesen Markt an. Viewsonic führt das auf seine integrierte Software, auf das lokal angepasste Angebot und auf seine Ökosystem-Strategie zurück.

Mit der interaktiven Display-Serie Viewboard konnte das Unternehmen auch in Deutschland schon landesweite Schul-Rollouts gewinnen (siehe invidis-Bericht). Entscheidend für ihren Erfolg ist laut Viewsonic ihr All-in-One-Ansatz: Display mit integrierter Software-Suite Myviewboard und eigenem Education-Content.

Viewsonic bietet spezielle Lösungen und Service für lokale Märkte an. So konnte sich der Anbieter nach eigenen Angaben am globalen Markt etablieren. In Taiwan soll der Marktanteil in Q1/2023 beispielsweise bei 44 Prozent gelegen haben. Mit dem neuen Ansatz Ecosystem as a Service (EaaS) konzentriert sich das Unternehmen darauf, Ökosysteme und Partnerschaften für Kunden weltweit anzubieten.

„In Zukunft wird sich Viewsonic weiterhin innovative Produkte, umfassende Lösungen und die Entwicklung von neuen Ökosystemen vorantreiben“, sagt Clifford Chen, General Manager der Presentation Group bei Viewsonic. Die EDLA-Zertifizierung (Enterprise Devices Licensing Agreement) von Google, die Viewsonic für das Gerät VPC-A31-O1 erhielt, nennt der Anbieter als Meilenstein in dieser Strategie.