Klapphandys sind zur Zeit die einzige wirkliche Revolution im Mobilfunkmarkt. Samsung, Google & Co hoffen auf den Durchbruch für den neuen Formfaktor in diesem Jahr. In der letzten Woche launchte der Klapphandy-Pionier Samsung die vierte Generation des Flip Smartphones. Und in Brasiliens Wirtschaftsmetropole Sao Paulo – der größten Metropole auf der Südhalbkugel – präsentiert Samsung das neueste Smartphone mit einer aufwändigen Inszenierung.

Das bestehende Netz an DooH-Screens wurde um ein Klappmechanismus mit Displays ergänzt, ganz im Look & Feel des Galaxy Flip Z4. Der Beweis – Digital kann viel mehr sein als nur ein flacher digitaler Canvas.