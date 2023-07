Samsung liebt es, aus dem Launch neuer Galaxy-Produkte einen großen Hype zu kreieren. Die Koreaner veranstalten jährlich bis zu zwei „Galaxy Unpacked“-Events in jeweils einer anderen Weltmetropole – bisher immer außerhalb von Samsungs Heimat. Am 26. Juli wird alles Neue, was unter dem Galaxy-Branding läuft, zum ersten Mal in Seoul vorgestellt. Da wäre es fast schon verwunderlich, würde Samsung da keine Sonder-DooH-Kampagne auf der Coex-LED-Wand im Gangnam-Distrikt schalten, die natürlich auch Samsung selbst installierte.

Die riesige LED an der Fassade des Coex Entertainment- und Konferenzcenters ist wahrscheinlich eine der ikonischsten DooH-Flächen weltweit. Die Kampagnen, die hier laufen, nutzen meist den Forced-Perspective-3D-Effekt und gehen regelmäßig viral auf Social Media. Die meisten kennen die LED-Wand aus Youtube- oder Tiktok-Videos. Genauso wie bei den Piccadilly Lights in London und anderen DooH-Kalibern. Diesen Effekt hat Samsung bei seinen Consumer-Produkten für sich entdeckt. Vergangenen Sommer produzierte Samsung mit der K-Pop-Gruppe BTS extra ein Musikvideo, aus dem man dann einen Sonderspot für den Times Square und Co. basteln ließ.

Interessant an Samsungs Promotion-Aktionen für Galaxy Unpacked ist, dass Special-Effect-DooH keine Ergänzung am Rande ist, sondern fast schon Mittelpunkt der gesamten Kampagne. Die aktuellen Spots „Join the flip side“ und „The Journey of Galaxy Unpacked“ laufen wieder flächendeckend nahezu allen weltbekannten DooH-Flächen in 13 Ländern. Da es sich dabei um einen Spot mit Sondereffekten handelt und jede dieser Flächen ein anderes Sonderformat hat, musste das Video eigens für jede Location angepasst werden. Ein Aufwand, der sich anscheinend lohnt, wie die wiederholte Aktion zeigt.

Die Spots laufen unter anderem auch auf dem Seoul Tower, am Times Square in New York City, am Piccadilly Circus in London, an der Central World in Bangkok, auf dem Tai Koo Li in Chengdu und auf dem King Road Tower in Jeddah.