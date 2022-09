Auf dem Galaxy Unpacked 2022 im August stellte Samsung wieder eine neue Smartphone-Generation vor und setzte für die Promotion traditionsgemäß auf fassadenfüllendes DooH. Anlässlich des jüngsten Launch-Events kooperierte der koreanische Hersteller mit der K-Pop-Band BTS: Zwei Videos drehte die Boygroup mit Samsung – eine gebrandete Neuversion ihres Musikvideos „Yet To Come (The Most Beautiful Moment)“ und eine Neuinterpretation des Samsung-Ringtones „Over the Horizon“ vom BTS-Mitglied Suga. Die Kampagne lief am Times Square in New York, am Piccadilly Circus in London, am Kudamm in Berlin und auf dem COEX in Seoul.

Die Samsung-Version des BTS-Musikvideos heißt „Galaxy x BTS: Unfold your world with Galaxy Z Flip 4“. Darin feiert Samsung das neue klappbare Flip 4 in der Farbe Bora Purple. Bei der DooH-Premiere des Videos erlaubte ein QR-Code auf dem Screen den Zuschauern, den Song synchron zum Inhalt zu streamen. Das zweite Video „Over the Horizon 2022 by SUGA of BTS“ produzierte Samsung zu Ehren des 10-jährigen Jubiläums des Ringtones.