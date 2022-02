Samsung macht es wie Esso und lässt den Tiger – fast – aus dem Tank. Um das Event Galaxy Unpacked 2022 am 9. Februar zu bewerben, bei dem das neue Smartphone – oder zumindest neue Smartphone-Funktionen von Samsung Electronics vorgestellt wird, hat der Hersteller eine DooH-Kampagne gestartet.

Star der Kampagne ist ein Tiger, der in einer anamorphischen Illusion aus dem Screen auszubrechen scheint. Damit soll die Leistungsfähigkeit der Smartphone-Fotofunktionen bei schlechten Lichtverhältnissen dargestellt werden. Schließlich sei der Tiger für seine starke Nachtsicht und lebendige Farbgebung bekannt, wie Samsung erläutert.

Seit dem 4. Februar ist die „Tiger in the City“-Kampagne auf 3D-Illusions-fähigen Screen in fünf Weltstädten zu sehen: New York am Times Square, Dubai, Kuala Lumpur, Seoul und London. in letzterer Stadt wird das Motiv auf den Piccadilly Lights gespielt, die von Ocean Outdoor vermarktet werden. Der britische Außenwerber bietet auf dem Screen schon seit vergangenem Jahr standardmäßig Kampagnen mit 3D-Effekt an.