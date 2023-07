Das US-amerikanische OoH-Unternehmen Big Outdoor hat am nördlichen Ende des New Yorker Times Square eine neue LED-Wand aufgestellt. Die beiden übereinander hängenden Screens wurden auf den Namen „The Gateway to Times Square“ getauft. Sie sind am Duane-Reade-Gebäude installiert und nach Norden ausgerichtet und sollen dem Verkehr, der hier an der Ecke 50th und Broadway auf den Times Square einbiegt, lange Sehzeiten ermöglichen.

Als Hersteller der beiden Screens fungiert SNA Displays. Für beide Walls wurde die Empire Exterior-Serie mit 8 Millimetern Pixelpitch verwendet. Zusammen haben beide Screens eine Fläche von rund 3.100 Quadratfuß, also rund 290 Quadratmetern.

Sean McDermott, Vice President of Real Estate bei Big Outdoor, erklärt: „Wir sind begeistert, The Gateway zu präsentieren und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, Millionen von Zuschauern zu erreichen, wenn sie die größte Bühne der Welt, den Times Square, betreten.“

„Wir freuen uns, mit Big Outdoor an einem weiteren beeindruckenden LED-Spektakel am Times Square zusammenzuarbeiten“, sagt Pete Simon, Verkaufsdirektor von SNA Displays. „Dieses doppelseitige Anzeigesystem ist eine leistungsstarke Branding- und Messaging-Plattform, direkt an einem der wichtigsten Eingänge zum Times Square.“