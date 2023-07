Spar eröffnete in der Schweiz innerhalb eines halben Jahres drei autonome Stores. Die neueste Spar-Express-Filiale befindet sich in Surava im Kanton Graubünden. Auf 15 Quadratmetern gibt es hier rund 500 Artikel des täglichen Bedarfs. Der Store ist 24/7 geöffnet; über Kameras und Sensoren kontrolliert Spar die Bestände.

Kunden benötigen zum Einkaufen keine App – sie scannen einen QR-Code vor der Tür und bestätigen die Nutzungsbedingungen, damit sie den Laden betreten können. Im Webbrowser geht das Einkaufen weiter: Sie scannen jeden Artikel in ihrem Einkaufskorb mit dem Smartphone und bezahlen per Kreditkarte, Debitkarte oder Twint. Dahinter steckt die cloudbasierte Lösung von Fast AXS, eines Schweizer Softwareanbieters.

Spar Schweiz hat für dieses Jahr vier Testfilialen der Express-Shops geplant: Der erste eröffnete im Februar am Sihlqui Busbahnhof in Zürich in Kooperation mit dem Tankstellenbetreiber Avia. Dann kam ein Standort in Rueras dazu, ebenfalls in Graubünden. Ein vierter ist für den Schweizer Hauptsitz von Spar in St. Gallen geplant.