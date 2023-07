Suchaufruf auf digitalen Flächen: Clear Channel Outdoor Americas führte in einer Kooperation mit dem Texas Center for the Missing (TCM) sowie dem National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) eine DooH-Kampagne durch, die auf die laufende Suche nach vermissten Kindern in der Region aufmerksam macht. Die Kampagne wurde zum National Missing Children’s Day gestartet und läuft mehrere Monate.

Beim Texas Department of Public Safety Missing Persons Clearinghouse gingen im Jahr 2022 47.670 Vermisstenmeldungen ein, davon 34.828 von Jugendlichen. Fotos sind laut Clear Channel eines der wichtigsten Hilfsmittel für die Strafverfolgungsbehörden bei der Suche nach einem vermissten Kind.

Bei der diesjährigen Kampagne war daher das Foto des Kindes in jeder Nachricht enthalten. In einigen Fällen wird ein bearbeitetes Foto entsprechend der Altersentwicklung des Kindes gezeigt, wenn es schon länger vermisst wird.

„Wir wissen, dass Fotos vermisste Kinder nach Hause bringen, und wir verlassen uns auf unsere Partner wie Clear Channel Outdoor, die uns bei unserer Mission unterstützen. Wir sind ihnen dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Suche nach vermissten Kindern und der Wiedervereinigung von Familien“, sagte John McNamee, CEO des TCM.

„Die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Sicherheit von Kindern, bleibt ein Kernpunkt unserer Bemühungen um soziale Verantwortung“, sagte Michelle Costa, Regionalpräsidentin von Clear Channel Outdoor Americas South Central. „Unsere digitalen Plakatwände können Passanten in stark frequentierten Bereichen erreichen, wenn sie unterwegs sind. Wir hoffen, dass unsere Bemühungen dazu beitragen können, diese Kinder wieder mit ihren Familien zusammenzuführen.“

In den vergangenen Jahren konnten, nach den Angaben von Clear Channel, dank dieses Programms mehr als 10 texanische Kinder gefunden und zu ihren Familien zurückgebracht werden.