Rob Lamb wird Chief Financial Officer beim US-LED-Spezialisten Nanolumens. Er hat seine Stelle zum 10. Juli angetreten und wird Teil des Nanolumens Executive Leadership Teams sein. Dabei berichtet er an CEO Ney Corsino.

Vor der Position bei Nanolumens war Rob Lamb bei Hodinkee, einem in New York ansässigen E-Commerce- und Medienunternehmen, das sich auf die Luxusuhrenbranche spezialisiert hat. Dort war er ebenfalls als CFO beschäftigt. Davor war Rob Lamb fast 20 Jahre lang bei Turner Broadcasting beschäftigt, wo er in verschiedenen Finanzfunktionen innerhalb des Unternehmens tätig war, bevor er seine Karriere bei Turner als VP of Finance für Turner Sports, Turner Studios und Content Distribution beendete.

„Ich freue mich sehr, Rob bei Nanolumens willkommen zu heißen, wo seine Beiträge zweifellos einen Einfluss auf das weitere Wachstum unseres Unternehmens haben werden. Robs starker Hintergrund als strategischer Finanzleiter macht ihn zur richtigen Wahl, um uns dabei zu helfen, unsere Wachstumsziele zu erreichen und Nanolumens weiterhin für die Zukunft zu positionieren“, sagt Ney Corsino.

„Es ist eine aufregende Zeit, sich Nanolumens und der schnell wachsenden DV-LED-Branche anzuschließen“, erklärt Rob Lamb. „Nanolumens ist dafür bekannt, dass sie in diesem Bereich innovativ sind und die Branche kontinuierlich vorantreiben. Ich freue mich darauf, mit diesem unglaublich talentierten Team zusammenzuarbeiten, während wir weiterhin unsere strategischen Prioritäten und Verpflichtungen gegenüber unserem Vorstand, unseren Partnern und Kunden sowie allen Interessengruppen erfüllen.“

Rob Lamb wird die Bereiche Finanzen, Buchhaltung, internationale Beschaffung und Informationstechnologie für das Unternehmen leiten. Nanolumens hat für viele spektakuläre Projekte in den USA LEDs geliefert, unter anderem auch Curved-LED-Screens – wie kürzlich am New Yorker Flughafen EWR.